Robert Habeck Foto: Britta Pedersen/dpa Dekarbonisierung Nach Beihilfe-Genehmigung will Habeck Stahlwerk besuchen Von dpa | 21.07.2023, 17:48 Uhr | Update vor 47 Min.

Nach der Genehmigung einer milliardenschweren Beihilfe für das Grünstahl-Projekt von Thyssenkrupp durch die EU-Kommission will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am kommenden Mittwoch das Duisburger Stahlwerk besuchen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Habeck könnte dabei den nationalen Förderbescheid über bis zu zwei Milliarden Euro persönlich übergeben. Thyssenkrupp machte zunächst keine Angaben über den Grund des Besuchs. Das Wirtschaftsministerium hatte am Donnerstag bereits angekündigt: „Die Erteilung des nationalen Förderbescheids soll zeitnah erfolgen.“