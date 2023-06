Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Unfall Nach Bad im Rhein: Vermisster Mann tot aus Fluss geborgen Von dpa | 27.06.2023, 16:58 Uhr

Ein am Samstag in Düsseldorf im Rhein verschwundener junger Mann ist ertrunken. Seine Leiche sei am Montag in Duisburg von der Wasserschutzpolizei entdeckt und mit Hilfe der Feuerwehr geborgen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass es sich um den vermissten 22-Jährigen aus Wuppertal handelte und dass er ertrunken sei. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich laut Polizei nicht.