ARCHIV - Ein Teilnehmer steht bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) im Jahr 2019 vor dem Dom. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild FOTO: Henning Kaiser up-down up-down Christopher-Street-Day Nach Anschlag in Oslo: Polizei bereitet sich auf CSD vor Von dpa | 29.06.2022, 17:35 Uhr

Die Kölner Polizei bereitet sich intensiv auf das kommende Wochenende zum Christopher-Street-Day (CSD) vor. Der Anschlag von Oslo fließe in die fortlaufende Gefährdungsanalyse ein, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahrenlage. „Wir stehen aber auch dazu im Austausch mit allen Sicherheitsbehörden im Land und im Bund.“ Angesichts der erwarteten hunderttausenden Besucher sei die Polizei bei dem dreitägigen Straßenfest und der CSD-Demonstration am Sonntag natürlich ohnehin mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.