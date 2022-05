ARCHIV - Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith Infektion Nach anonymem Sex: Zwei Affenpockenfälle in Düsseldorf Von dpa | 31.05.2022, 17:02 Uhr

In Düsseldorf sind bei zwei weiteren Menschen Affenpocken diagnostiziert worden. „Laut eigenen Angaben hatten die betroffenen Personen zuvor ungeschützten anonymen Geschlechtsverkehr, bei dem es vermutlich auch zum Kontakt mit Affenpocken gekommen ist“, teilte die Stadt am Dienstag mit. Insgesamt gebe es damit nun vier bekannte Fälle in Düsseldorf.