Nach 9-Euro-Ticket: NRW-Verkehrsverbünde mit Aktion Von dpa | 29.08.2022, 05:41 Uhr

Nach dem Auslaufen des bundesweit gültigen 9-Euro-Tickets zum 31. August starten die Nahverkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen mit einer gemeinsamen Kunden-Aktion in den Herbst. Wer ein Abo-Ticket besitzt, kann an allen Wochenenden im September und Oktober ohne zusätzliche Kosten landesweit in ganz Nordrhein-Westfalen Fahrten mit Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen unternehmen. Das teilte die Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS), der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) sowie der Westfalen-Tarif mit.