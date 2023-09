Naturschutz Nabu NRW: Keine Windräder in Laub- und Mischwäldern Von dpa | 05.09.2023, 16:52 Uhr | Update vor 58 Min. Arnsberger Wald Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) NRW hat der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen, beim Ausbau der Windenergieanlagen den Arten- und Naturschutz zu vernachlässigen. Angesichts des ohnehin schlechten Zustands der Wälder und der besonderen Rolle intakter Waldökosysteme für die biologische Vielfalt und das Klima seien die weitreichenden Öffnungen zur Nutzung der Windenergie nicht tragbar, erklärte Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Dienstag in Düsseldorf. Der Bau von Windenergieanlagen sollte in Laub- und Mischwäldern ausgeschlossen werden.