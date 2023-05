Mutter und zwei Kinder in NRW getötet Foto: Marc Gruber/7aktuell.de/dpa up-down up-down Kreis Recklinghausen Mutter und zwei Kinder in Herten getötet: Vater festgenommen Von dpa | 17.05.2023, 08:19 Uhr

Eine Mutter und ihre beiden fünf und acht Jahre alten Kinder sind tot in ihrer Wohnung in Herten (Kreis Recklinghausen) gefunden worden. Der 35 Jahre alte Lebensgefährte und Vater sei einige Zeit später in Marl festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es werde geprüft, ob er für die Tat verantwortlich sei.