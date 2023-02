Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund Mutter und Bruder mit Messer angegriffen: Mann in U-Haft Von dpa | 21.02.2023, 12:36 Uhr

Ein 35-Jähriger soll in Dortmund seine Mutter und seinen Bruder angegriffen und beide durch Messerstiche verletzt haben. Der Zustand der 64 Jahre alten Mutter sei nach mehreren Operationen noch kritisch, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der 38-jährige Bruder sei inzwischen außer Lebensgefahr. Beide waren am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 35-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.