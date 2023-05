Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsurteil Mutter niedergestochen: Fünf Jahre Haft für den Sohn Von dpa | 22.05.2023, 14:59 Uhr

Weil er seine Mutter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, ist ihr 28-jähriger Sohn zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach ihn am Montag wegen versuchten Totschlags schuldig. Die erste Strafkammer ordnete zudem seine Unterbringung in einer Entzugsklinik an.