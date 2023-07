Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Mutmaßlicher Spion Marokkos in Düsseldorf vor Gericht Von dpa | 24.07.2023, 14:57 Uhr | Update vor 24 Min.

Ein mutmaßlicher marokkanischer Spion muss sich seit Montag in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht verantworten. Der 36-Jährige soll für den marokkanischen Auslandsnachrichtendienst in Deutschland lebende Anhänger der oppositionellen marokkanischen Hirak-Bewegung ausgespäht haben. Die Bundesanwaltschaft hat ihn wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt. Er habe zum algerischen Teil der Protestbewegung und deren Anhängern Informationen weitergegeben, räumte der Angeklagte am Montag ein.