Baden-württembergische Ermittler haben ein hochrangiges mutmaßliches Mitglied einer Bande von Internetbetrügern festgenommen. Der 29-Jährige werde verdächtigt, einer der Köpfe der Bande zu sein, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mit. Festgenommen wurde der Mann am 28. Februar in seiner Wohnung in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Anschließend sei ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.