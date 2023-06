Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Spanien verhaftet Von dpa | 22.06.2023, 12:22 Uhr

Ein wegen Geldautomatensprengungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesuchter Mann ist von der spanischen Polizei verhaftet worden. Die Festnahme erfolgte in der Provinz Barcelona am 8. Juni; am Dienstag sei der Beschuldigte nach Deutschland überstellt worden, teilte die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstag mit. Derzeit befinde sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main. Gegen den Mann liegt ein europäischer Haftbefehl vor.