Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Mutmaßlicher Einbrecher überlebt Sprung in die Lenne Von dpa | 15.03.2023, 09:02 Uhr

Ein in der Nacht zu Montag bei Hagen in die Lenne gesprungener Mann lebt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem ein Tatverdächtiger bei einem Einbruch im Stadtteil Hohenlimburg zum Wochenanfang von der Polizei festgenommen worden war, flüchtete sein mutmaßlicher Komplize mit einem Sprung in den Fluss. Der 37-Jährige wurde von der Strömung fortgetrieben. Die anschließende stundenlange Suche durch Polizei und Feuerwehr blieb erfolglos. Auch Suchhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz.