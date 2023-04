Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Paderborn Mutmaßlicher Drogendealer bei Paketabholung geschnappt Von dpa | 06.04.2023, 13:26 Uhr

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Paderborn erwischt worden, als er zwei Pakete mit Cannabis im Wert von rund 130.000 Euro bei einem Paketshop abholen wollte. Die insgesamt knapp 13 Kilo schweren Pakete seien schon vergangene Woche bei einer Zollkontrolle in einem Versandzentrum aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler hätten das Cannabis daraufhin durch gleich schweres Material ersetzt und die beiden Pakete weiter zu der angegebenen Adresse, dem Paketshop in Paderborn, geschickt. Als der 29 Jahre alte Tatverdächtige die Sendung am Dienstagabend abgeholt und in sein Auto geladen habe, sei er festgenommen worden. Ein Richter erließ laut Polizeiangaben am Mittwoch Haftbefehl.