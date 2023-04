Polizei Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Mutmaßlicher Brandstifter in Warstein festgenommen Von dpa | 27.04.2023, 11:06 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Warstein, bei dem sieben Menschen leicht verletzt wurden, sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft. Der 42-Jährige, der ebenfalls in dem Ort im Kreis Soest wohnt, soll das Feuer am späten Dienstagabend gelegt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Er werde zudem verdächtigt, für weitere Feuer verantwortlich zu sein.