Paderborn Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen Von dpa | 31.08.2023, 15:13 Uhr | Update vor 26 Min. Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Für eine Serie von Dutzenden Bränden in Paderborn sitzt ein verdächtiger 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann sei aufgrund von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen, die ihn in mehr als 30 Fällen in der zeitlichen und örtlichen Nähe des jeweiligen Tatorts zeigten, ins Visier geraten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gemeinsam mit. Zu Beginn der Woche sei er dem Haftrichter vorgeführt worden.