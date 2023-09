Kreis Gütersloh Mutmaßliche Raddiebe verletzen bei Festnahme Polizeibeamte Von dpa | 22.09.2023, 15:55 Uhr | Update vor 51 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei der Festnahme von mutmaßlichen Fahrraddieben in Verl sind am Donnerstag zwei Polizeibeamte verletzt worden. Nach Angaben der Polizei im Kreis Gütersloh hatten Zeugen beobachtet, wie an einer Schule zwei Männer ein Rad gestohlen hatten. Beamte in Zivil nahmen demnach die Fahndung auf und nahmen einen der Männer in der Nähe fest. Dabei sei es zu einem Gerangel mit dem 34-Jährigen gekommen sein. Eine Beamtin wurde den Angaben zufolge auf den Boden gestoßen, gewürgt und gebissen. Ein zweiter Tatverdächtiger kam hinzu und versuchte, den Mann aus Verl zu befreien. Auch der etwa 35 Jahre alte Unbekannte schlug demnach auf die Polizisten ein. Die Beamten mussten laut Mitteilung von Freitag im Krankenhaus behandelt werden.