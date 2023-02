Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Märkischer Kreis Mutmaßliche Panzerknacker nach Verfolgungsjagd in U-Haft Von dpa | 02.02.2023, 17:34 Uhr

Nach der rund 40 Kilometer langen spektakulären Verfolgungsjagd ist gegen die drei mutmaßlichen Geldautomatensprenger von Kierspe Haftbefehl erlassen worden. Bei ihnen sei eine fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen und Dortmund am Donnerstag mit. Ein Richter schickte das Trio wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft.