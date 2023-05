Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Krefeld Mutmaßlich bewaffneter Mann überfällt Apotheke Von dpa | 12.05.2023, 12:09 Uhr

Ein Mann hat in Krefeld in einer Apotheke die Inhaberin mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem die bedrohte Inhaberin am Donnerstag das Geld überreicht habe, sei der Unbekannte geflohen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Fahndung im Umfeld der Apotheke sei erfolglos verlaufen. Ob die Schusswaffe des Täters echt oder eine Attrappe war, sei nach Polizeiangaben unklar.