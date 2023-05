Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kurioses Musikvideo-Dreh mit Sturmgewehr löst Polizeieinsatz aus Von dpa | 14.05.2023, 15:26 Uhr

Der Dreh eines Musikvideos mit vermeintlichen Schusswaffen hat in Dortmund für Aufregung gesorgt. Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend, dass ein mit einer Sturmhaube maskierter Mensch mit einem Sturmgewehr vor einem Wagen posiere, gab die Polizei am Sonntagmittag bekannt. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem vorgeblichen Gewehr um eine Fälschung handele. In dem Auto habe die Polizei noch weitere Anscheinswaffen gefunden und diese beschlagnahmt, hieß es. Eine Drehgenehmigung hätte die Gruppe rund um den Maskierten nicht vorlegen können. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Belästigung der Allgemeinheit leitete die Polizei demnach ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Betroffenen ein.