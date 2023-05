Internationaler Museumstag - Köln Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Köln Museum Ludwig kooperiert mit der Letzten Generation Von dpa | 21.05.2023, 13:19 Uhr

Mit umstrittenen Klebeaktionen und Attacken auf Gemälde haben Klimaschützer der Letzten Generation heftige Diskussionen und auch Empörung ausgelöst. Am Sonntag nun setzten sie am Internationalen Museumstag auf eine andere Strategie: Im Kölner Museum Ludwig versuchten sie wie in sieben anderen deutschen Museen, mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.