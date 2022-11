Polizei Münster Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Sicherheitsmaßnahmen Münsteraner Polizei zieht zufrieden Bilanz nach G7-Treffen Von dpa | 04.11.2022, 20:26 Uhr

Die Polizei in Münster hat nach Abschluss des G7-Treffens der Außenministerinnen und Außenminister zufrieden Bilanz gezogen. „Unsere Ziele für diesen Einsatz haben wir erreicht: Die Polizei hat die Sicherheit der G7-Konferenz und unserer Staatsgäste zu jeder Zeit und an allen Aufenthaltsorten gewährleistet“, sagte Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitagabend. Die Westfalen-Metropole habe sich als guter und freundlicher Gastgeber präsentiert. Auch der zweite Veranstaltungstag sei friedlich und störungsfrei verlaufen.