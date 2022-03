Auf der Corona-Demo in Münster am 20. Dezember trug ein Teilnehmer eine Jacke mit einem Davidstern (r.). Der zweite Tatverdächtige erschien am 17. Januar mit einem Plakat und der Aufschrift: „Keine Impfpflicht mit Impfstoffen, die ALC-0315 und ALC-0159 enthalten! Sei kein zweiter Josef Mengele!“

FOTO: Collage: Polizei/Matthies