Mitten auf einer Kirmes in Münster ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung niedergestochen worden und ums Leben gekommen. Ein bislang unbekannter Täter war am Samstagabend an einem Karussell mit dem 31-Jährigen in Streit geraten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zwei Tage nach dem tödlichen Streit in Münster ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht.

Hinweise von Zeugen brachten die Polizei auf die Spur eines Mannes, der seinen Wohnsitz in Münster hat. Der 21-jährige Tatverdächtige war jedoch nicht zu Hause, die Fahndung nach ihm läuft seitdem auf Hochtouren. Auch ein Haftbefehl liegt gegen den 21-Jährigen wegen Verdachts des Mordes vor. Der Tatverdächtige heißt Yevgeni A. und ist kasachischer Staatsbürger. Er ist 1,68 Meter groß und schlank, hat dunkelblonde, kurze Haare.

Mit diesem Fahndungsfoto sucht die Polizei nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Kirmes in Münster nach dem mutmaßlichen Täter Yevgeni A.. Foto: Polizei Münster

Tödliche Messerattacke auf Kirmes in Münster

Der Täter soll mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann durch einen Stich ins Herz starb. Er sei verblutet, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag.

„Unsere intensiven Ermittlungen haben uns nach Zeugenhinweisen und der akribischen Untersuchung des Tatorts auf die Spur des 21-Jährigen gebracht“, sagte Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission, am Dienstag laut Mitteilung.

Mehr Informationen: Hinweise an die Polizei größer als Größer als Zeichen Hinweise zum Aufenthaltsort des 21-jährigen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275 4000 oder online auf dem Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen entgegen.

Zunächst habe es Hinweise auf einen zweiten Mann gegeben, der mit dem Tatverdächtigen auf dem Volksfest Send unterwegs war. Dabei soll es sich um dessen 24 Jahre alten Bruder handeln. „Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht“, berichtete Schneemann weiter.