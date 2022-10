Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorfall in Münster Mann soll versucht haben, Polizistin in die Tiefe zu stoßen Von dpa | 23.10.2022, 17:56 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Münster soll ein 34-Jähriger versucht haben, eine Polizistin über ein Geländer im vierten Stock in die Tiefe zu stoßen. Der Mann sei nach dem Vorfall am Samstagmittag festgenommen worden.