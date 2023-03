Sivan Ben Yishai gewinnt Mülheimer Dramatikerpreis Foto: Max Zerrahn/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Mülheimer Dramatikpreis: Ben Yishai und „Stammgast“ Jelinek Von dpa | 21.03.2023, 13:05 Uhr

Mit einem Stück über autoritäre und ausbeuterische Verhältnisse hinter den Theaterkulissen nimmt die Vorjahressiegerin des Mülheimer Dramatikpreises Sivan Ben Yishai auch in diesem Jahr wieder an dem renommierten Wettbewerb des Gegenwartsdramas teil. Unter den sieben Nominierten für den mit 15.000 Euro dotierten Preis ist außerdem Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek als „Stammgast“ zum 22. Mal beim Wettbewerb, wie die Sprecherin des Auswahlgremiums, Christine Wahl, am Dienstag in Mülheim sagte.