Kriminalität Mülheimer bedroht syrische Familie: Waffen sichergestellt Von dpa | 30.06.2023, 13:01 Uhr

Ein 59 Jahre alter Mann aus Mülheim soll am Donnerstagabend vom Balkon seiner Wohnung aus eine syrische Familie beleidigt und mit einer Waffe bedroht haben. Der Deutsche wurde in seiner Wohnung festgenommen und dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen der Hinweise auf die Waffe des Mannes war an dem Zugriff laut Polizei ein Spezialeinsatzkommando beteiligt.