Sängerin Taylor Swift Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung MTV Europe Music Awards: Favoriten Swift und Styles Von dpa | 13.11.2022, 02:18 Uhr

Harry Styles und Taylor Swift gehen als Favoriten ins Rennen um die MTV Europe Music Awards. Der eine ist in sieben, die andere in sechs Kategorien nominiert. In Düsseldorf zeichnet sich ein Duell der beiden Superstars ab.