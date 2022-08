ARCHIV - Der Steueranwalt Hanno Berger. Foto: Arne Dedert/dpa FOTO: Arne Dedert up-down up-down Steuerskandal „Mr. Cum-Ex“ Hanno Berger legt ein Teilgeständnis ab Von dpa | 08.08.2022, 13:40 Uhr

In dem milliardenschweren „Cum-Ex“-Steuerskandal hat der bekannteste Verfechter der dubiosen Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse, Hanno Berger, ein Teilgeständnis abgelegt. Der der besonders schweren Steuerhinterziehung in drei Fällen angeklagte 71-jährige Anwalt räumte am Montag vor dem Landgericht ein, ab 2009 mit bedingtem Vorsatz gehandelt zu haben.