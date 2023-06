Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Motorsegler stürzt beim Start ab: Pilot schwer verletzt Von dpa | 11.06.2023, 10:52 Uhr

Ein Motorsegler ist in Dahlem in der Eifel beim Start aus etwas 30 bis 40 Metern abgestürzt. Der 46 Jahre alte Pilot wurde nach dem Absturz am Freitagnachmittag mit schweren Brustverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein 75 Jahre alter Co-Pilot wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung noch am Unfallort entlassen werden.