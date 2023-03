Motorradfahrer Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/S up-down up-down Freizeit Motorradmesse zum Saisonstart: 125-er-Roller boomen Von dpa | 02.03.2023, 10:33 Uhr

Zum Start der neuen Motorradsaison ist am Donnerstag in Dortmund die Frühjahrsmesse „Motorräder 23“ eröffnet worden. Rund 300 Unternehmen stellen Fahrzeuge, Bekleidung und Zubehör aus - vom Kleinmotorrad mit maximal 125 Kubikzentimetern Hubraum bis zur schweren Harley Davidson in einer Spezialanfertigung zu Preisen ab 47.000 Euro.