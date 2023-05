Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Motorradfahrer unter Auto eingeklemmt: Schwer verletzt Von dpa | 02.05.2023, 07:26 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis) unter den Wagen geraten und schwer verletzt worden. Rettungskräfte hoben das Auto am späten Montagnachmittag mit einem Hebekissen an, um den Motorradfahrer schonend zu bergen, wie die Feuerwehr mitteilte.