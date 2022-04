Motorrad und Kastenwagen stoßen zusammen FOTO: Polizei Aachen Aachen Motorradfahrer stößt mit Kastenwagen zusammen und stirbt Von dpa | 07.04.2022, 14:53 Uhr | Update vor 14 Min.

Ein Motorrad und ein Kastenwagen sind auf dem Berliner Ring in Aachen zusammengestoßen, dabei ist der Motorradfahrer am Mittwochabend tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Kastenwagens wollte links abbiegen und übersah den entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und starb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der 25-jährige Fahrer des Kastenwagens blieb unverletzt und wurde von einem Notfall-Seelsorger betreut. Der Berliner Ring war in Richtung Jülicher Straße für mehrere Stunden wegen des Unfalls gesperrt.