Unfall Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto Von dpa | 13.01.2023, 17:45 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Schwalmtal (Niederrhein) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 64-Jährige sei am Freitagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich einer Kreuzung frontal mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und auch ein Hubschrauber wurden angefordert, der Motorradfahrer starb aber noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, ihre elf Monate alte Tochter auf der Rückbank blieb unverletzt. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig gesperrt.