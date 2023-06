Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Höxter Motorradfahrer stirbt nach Frontal-Crash mit Auto Von dpa | 19.06.2023, 14:12 Uhr

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto in Nieheim (Kreis Höxter) ums Leben gekommen. Laut Polizeibericht wollte eine 63 Jahre alte Autofahrerin am Sonntag an einer Kreuzung nach links abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad frontal zusammen. Der Mann sei von seinem Motorrad geschleudert worden und noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen gestorben.