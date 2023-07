Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Motorradfahrer stirbt in Euskirchen: Zusammenstoß mit Auto Von dpa | 02.07.2023, 16:27 Uhr

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Euskirchen ums Leben gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 81-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Auto an einer Kreuzung auf der L119 in die Richtung abbiegen, aus der der Motorradfahrer kam. Wie die Polizei mitteilte, stießen die beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreuzung zusammen. Der 60-Jährige starb noch am Unfallort. Der Autofahrer und seine beiden Mitfahrer kamen verletzt ins Krankenhaus.