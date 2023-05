Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ennepe-Ruhr-Kreis Motorradfahrer prallt in Witten gegen Leitpfosten und stirbt Von dpa | 05.05.2023, 05:59 Uhr

Ein 47-Jähriger ist in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) mit seinem Motorrad in einen Leitpfosten gekracht und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Er prallte gegen einen Bordstein und den Leitpfosten und stürzte. Der 47-Jährige starb noch im Krankenwagen.