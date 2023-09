Verkehrsunfälle Motorradfahrer prallt gegen Schutzplanke und stirbt Von dpa | 02.09.2023, 16:39 Uhr | Update vor 1 Std. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 67-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf dem Weg Richtung Marsberg (Hochsauerlandkreis) gegen eine Schutzplanke geprallt und noch am Unfallort verstorben. Der Mann war am Samstagmittag in einer Gruppe mit drei weiteren Motorradfahrern unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Planke prallte, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den Mann zu reanimieren. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die Ermittlungen zum Hergang.