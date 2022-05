ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Herne Motorradfahrer prallt gegen Haltestelle und stirbt Von dpa | 01.05.2022, 12:57 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Herne am Samstag ums Leben gekommen. Der 34-Jährige hatte nach Polizeiangaben spätabends an einer Einmündung die Kontrolle über sein Gefährt verloren, war gestürzt und gegen den Unterstand einer Haltestelle geprallt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Ursache für den Unfall wurde noch ermittelt, wie es hieß.