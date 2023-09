Unfall Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt Von dpa | 01.09.2023, 05:39 Uhr | Update vor 1 Std. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der 36-Jährige war am Donnerstagabend aus Richtung Nettetal kommend in Fahrtrichtung Viersen unterwegs, als er aus unbekannten Gründen mit seiner Maschine von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte er mit seinem Motorrad gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer starb am Unfallort.