Unfall Motorradfahrer kracht gegen Baumstumpf: Tödlich verletzt Von dpa | 16.07.2023, 16:36 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 55 in Ruppichteroth östlich von Bonn ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve geradeaus weiter in den Grünstreifen gefahren, wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mitteilte. Nach etwa 15 Metern krachte er demnach mit seinem Motorrad gegen einen Baumstumpf, hob ab und überschlug sich. Dann stürzte der Mann gegen mehrere kleine Bäume. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und einen Notarzt, starb der 28-Jährige noch am Unfallort. Sein Fahrzeug wurde zu Ermittlungszwecken sichergestellt.