Rhein-Kreis Neuss Motorradfahrer kollidiert mit Transporter Von dpa | 22.04.2023, 08:25 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Jüchen (Rhein-Kreis Neuss) am Freitagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der 21-Jährige stieß an der „Schaaner Kreuzung“ der Bundesstraße 59 mit einem Transporter zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er musste demnach mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 55-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Kreuzung wurde für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr umgeleitet.