Kreis Mettmann Motorradfahrer flüchtet vor Polizei über Schulhof Von dpa | 18.09.2023, 13:18 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Motorradfahrer ist auf der Flucht vor der Polizei in Langenfeld bei Düsseldorf über einen Schulhof gefahren. Dabei hätten sich zwei Passanten nur durch einen Sprung zur Seite retten können, berichtete die Polizei in Mettmann am Montag.