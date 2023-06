Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Von dpa | 26.06.2023, 05:21 Uhr

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist in Paderborn mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte am Sonntagabend vermutlich eine rote Ampel übersehen und war mit seinem Wagen auf eine Kreuzung gefahren, woraufhin das Motorrad in die Beifahrerseite krachte, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.