Hamm Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Von dpa | 31.08.2022, 05:49 Uhr

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Hamm schwer verletzt worden. Er sei am Dienstagabend mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen, als diese gerade wenden wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin sei nicht verletzt worden.