Märkischer Kreis Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt Von dpa | 17.06.2023, 09:33 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B515 in Menden (Märkischer Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 74-jähriger Autofahrer hatte den entgegenkommenden Biker am Freitagnachmittag Zeugenangaben zufolge beim Wenden mit seinem Fahrzeug kurz vor einer Einmündung übersehen. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit.