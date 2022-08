ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Oberhausen Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 16.08.2022, 05:30 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen (Regierungsbezirk Düsseldorf) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer habe den 34-Jährigen beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zum Unfallhergang laufen.