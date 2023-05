Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamm Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 19.05.2023, 05:50 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall in Hamm schwer verletzt worden. Er hatte mit seiner Maschine am Donnerstagabend an einer Ampel gestanden, als ihm ein Wagen hinten drauf fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.