Zusammenstoß Motorradfahrer bei Unfall in Hagen schwer verletzt

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreuzung in Hagen schwer verletzt worden. Da alle Ampeln in Betrieb gewesen seien, gehe man davon aus, dass einer der beiden Fahrer bei Rotlicht gefahren sei, teilte die Polizei mit. Nun werden Zeugen des Unfalls am Samstagmorgen gesucht. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.