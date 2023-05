Rettungswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Oberbergischer Kreis Motorradfahrer bei Unfall auf L302 schwer verletzt Von dpa | 06.05.2023, 18:50 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto ist ein Motorradfahrer bei Bühlstal (Oberbergischer Kreis) schwer verletzt worden. Der Wagen war am Samstagnachmittag auf der Landstraße 302 in Richtung Wipperfürth unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Als der 38-jährige Fahrer in Höhe Bühlstal nach links abbiegen wollte, stieß der Wagen auf der Kreuzung mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Dessen 20-jähriger Fahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde für anderthalb Stunden gesperrt.